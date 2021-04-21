21.04.2021 (20:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары Даниил Орлов — победитель V летней Спартакиады молодёжи России по самбо

В Кстово (Нижегородская область) прошли соревнования второго этапа V летней Спартакиады молодёжи России по самбо среди юниоров и юниорок 2001-2003 г.р. В турнире участвовли около 100 спортсменов из 13 регионов Приволжского федерального округа. Победители примут участие в финальных соревнованиях, которые пройдут летом в Казани.

С золотой медалью с соревнований вернулся рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) из Чебоксар Даниил Орлов. В весовой категории 71 кг он одолел нижегородского спортсмена Игнатия Кожемякина, своего хорошего знакомого в жизни, но соперника на ковре. Выиграл уверенно — со счётом 7:0, сделав три технических броска по одному баллу и удержание противника — плюс 4 балла сверху.

По итогам этих соревнований Даниил Орлов в составе сборной Приволжского федерального округа представит армейский клуб на летней Спартакиаде молодежи России, которая пройдет в июне 2021 года в Казани.

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