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21.04.2021 (20:30)

Рядовые спортивной роты ЦСКА из Севастополя завоевали две бронзовые награды на завершившемся первенстве России по каратэ

В Омске завершилось первенство России по каратэ. Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь, Владислав Талдыкин и Роберт Авакимов завоевали две бронзовые награды. 

Владислав Талдыкин выступал в весовой категории до 75 кг. Он уверенно дошел до полуфинала соревнований. Полуфинальная схватка прошла в равной борьбе. В итоге армеец уступил сопернику только по решению судей.

В матче за 3 место Владислав уверенно победил своего соперника и стал бронзовым призёром соревнований. Победителем Первенства стал Даниил Грецкий, серебряным призёром - Даниил Песков, еще одна бронзовая награда через утешительную сетку досталась Егору Хорсику.

В весовой категории до 84 кг выступал еще один представитель спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь, Роберт Авакимов. Турнир для Роберта сложился по похожему с сослуживцем сценарию. Уступив в полуфинальной схватке, Роберт уверенно выиграл бой за бронзовую награду. Победителем Первенства стал Владислав Буров, вторым - Кирилл Ковалев, еще одну бронзовую награду через утешительную сетку завоевал Кирилл Белоногов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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