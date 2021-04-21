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21.04.2021 (19:30)

В Военно-медицинской академии состоялся конкурс «Лучшая медицинская сестра академии»

В Военно-медицинской академии завершился конкурс на звание лучшей медицинской сестры. Конкурс проводился в два этапа по специальностям: «Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в анестезиологии и реанимации» и «Сестринское дело в акушерстве». Кроме того, победителя выбирали и в номинации «Лабораторное дело».

Первый этап конкурса проходил в симуляционном центре Военно-медицинской академии. Медсестры демонстрировали свое мастерство на специализированном оборудовании и манекенах. На этапе оценивались теоретическая и практическая подготовка медицинских сестер.

Второй этап конкурса проходил в клубе академии. Конкурсная комиссия оценивала творческий потенциал конкурсантов по разделам «Приветствие», «Представление эмблемы клиники» и «Индивидуальный номер».

В состав жюри конкурса вошли представители руководства и клиник академии. Возглавлял жюри заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив и заместитель начальника академии по клинической работе полковник медицинской службы Николай Рыжман.

На сцене прозвучали лирические песни и стихотворения, в том числе собственного сочинения. Конкурсанты показывали фильмы, снятые в стенах родных клиник, танцевали и даже погружали членов жюри и гостей мероприятия в медитативный сон.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

Номинация «Лучшая медицинская сестра в терапии»:

  • 1 место – Татьяна Мисик, госпитальная терапия;
  • 2 место – Ирина Лапухина, клиника пропедевтики внутренних болезней;
  • 3 место – Ольга Удовиченко, Лечебно-диагностический центр.

Номинация «Лучшая медицинская сестра в анестезиологии и реанимации»:

  • 1 место – Анна Киселева, клиника акушерства и гинекологии;
  • 2 место – Олеся Бирюкова, госпитальная терапия;
  • 3 место – Анна Легкова, общая хирургия.

Номинация «Лучшая медицинская сестра в хирургии»:

  • 1 место – Вероника Волина, общая хирургия;
  • 2 место – Светлана Аршинова, хирургия;
  • 3 место – Динара Ахунжанова, военно-полевая хирургия.

Номинация «Сестринское дело в акушерстве»:

  • 1 место – Анастасия Калинина, клиника акушерства и гинекологии;
  • 2 место – Ярославна Корнеева, клиника акушерства и гинекологии;
  • 3 место – Светлана Калистратова, клиника акушерства и гинекологии.

Номинация «Лабораторное дело»:

  • 1 место – Ирина Иванова, Центр клинической лабораторной диагностики;
  • 2 место – Анастасия Суслова, клиника рентгенологии и радиологии;
  • 3 место – Инна Литвинюк, Центр крови и тканей.

Конкурс прошел в дружественной и теплой обстановке. Все участники показали хороший уровень теоретической подготовки, отличные практические навыки и разносторонний творческий потенциал.

По итогам конкурса победители в номинациях будут награждены ежемесячной денежной выплатой. Торжественное вручение дипломов победителям состоится на ежегодном праздновании международного Дня медицинской сестры в Военно-медицинской академии в мае.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Социальное развитие , Медицина , Конкурсы
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