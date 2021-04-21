21.04.2021 (20:15)

Военнослужащие филиала Военной академии МТО в Пензе приняли участие в перезахоронении останков красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Военнослужащие филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Пенза) совместно с отрядом Юнармии приняли участие в траурной церемонии перезахоронения останков старшего сержанта Анатолия Силантьева, уроженца Пензенской области Кузнецкого района с. Аблязово, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Предать останки земле стало возможным благодаря деятельности членов военно-исторического клуба «Батальон» города Мценска, которые доставили останки на Родину солдата.

Родным бойца были переданы архивные документы, медальон и наградной лист, где сказано, что Анатолий Силантьев награжден медалью «За отвагу».

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