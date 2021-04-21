21.04.2021 (20:10)

В технополисе «ЭРА» проходит конференция по информационной безопасности

Сегодня в Военном инновационном технополисе «ЭРА» стартовала III Всероссийская научно-техническая конференция на тему «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Информационная безопасность». В центре обсуждения применение современных технологий повышения защищенности информации, обрабатываемой в автоматизированных системах военного назначения.

Целью конференции является организация обмена информацией о новых научно-технических разработках, поиск партнеров в области обеспечения информационной безопасности в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации и разработка предложений по совершенствованию деятельности технополиса по направлению «Информационная безопасность».

В ходе пленарного заседания заместитель начальника технополиса по научной и образовательной деятельности, доктор технических наук, профессор, полковник Андрей Морозов отметил: «Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации».

Также на пленарном заседании были заслушаны доклады представителей ведущих научно-исследовательских институтов, государственных структур и органов военного управления. Они выступили с предложениями по выявлению уязвимостей при проведении сертификационных испытаний, а также по подготовке специалистов в области кибербезопасности.

Работа конференции пройдет в течение двух дней. Участники обсудят перспективные подходы к оценке эффективности применения средств защиты информации, а также возможность применения современных технологий повышения защищенности информации, обрабатываемой в автоматизированных системах военного назначения. В рамках работы конференции примут участие 99 человек из 35 организаций, в том числе 14 докторов наук и 26 кандидатов наук.

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