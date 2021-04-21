21.04.2021 (19:55)

Совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии о проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места

Межведомственные координационные штабы России и Сирии проводят последовательную работу по содействию возвращению сирийских граждан на родину и восстановлению мирной жизни в республике, что на сегодняшний день позволило вернуть в места избранного проживания 2 242 103 сирийца.

Основной поток возвращающихся граждан идет через пункты пропуска на сирийско-ливанской границе. С начала текущего года из Ливана в Сирию прибыло 17 768 беженцев. На сирийско-иорданской границе пункт пропуска «Насиб» по-прежнему закрыт. Сегодня из-за оказываемого США давления на власти Иордании вопрос возобновления процесса возвращения сирийских граждан на родину не рассматривается.

Сирийское правительство прилагает максимум усилий для преодоления всех препятствий процессу возвращения беженцев, являющемуся национальным приоритетом Сирии. Активно ведется борьба с распространением коронавирусной инфекции. Организованы санитарно-эпидемиологические мероприятия и работа по вакцинации населения.

В условиях бесчеловечных антисирийских экономических санкций, введенных США и их союзниками, правительство Сирии продолжает вкладывать десятки миллиардов фунтов на восстановление и строительство новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе системы водоснабжения и электроэнергетики.

Серьезный ущерб сирийской экономике наносит незаконная оккупация США и их союзниками обширных территорий Сирии, где расхищаются природные ресурсы, принадлежащие сирийскому народу. Ими организованы лагеря для внутренне перемещенных лиц, своими порядками напоминающие места заключения. Гуманитарные организации практически лишены туда доступа.

Экономические и политические санкции, незаконная оккупация, поддержка антиправительственных боевиков – все это свидетельствует о стремлении США и их союзников не допустить возрождения Сирии, добиться коллапса экономики и гуманитарного кризиса.

Этому способствуют и принципы так называемого «механизма трансграничной помощи» в Сирии, который нарушает суверенитет и территориальную целостность республики. Гуманитарные грузы на неподконтрольные сирийскому правительству территории доставляются без согласия официального Дамаска. Страны-доноры, используя трансграничный механизм, поддерживают антисирийские силы, лишая мирное население Сирии гуманитарного содействия в условиях пандемии коронавируса и увеличивая страдания народа.

Между тем гуманитарные структуры ООН и Международный Комитет Красного Креста отмечают ухудшение ситуации во всей Сирии, несмотря на отсутствие масштабных боевых действий. Основными причинами такого положения дел является стремление США и их союзников «задушить» санкциями национальную экономику, обесценить местную валюту и добиться резкого падения уровня жизни сирийцев. В этих условиях вероятно появление новых волн вынужденной эмиграции населения, потоков беженцев в другие страны.

Призываем мировое сообщество решительно осудить США и их союзников за принятые в обход Совета Безопасности ООН бесчеловечные антисирийские санкции и незаконную оккупацию, разрушающие экономику суверенной Сирии, а также политизацию гуманитарного содействия в республике, лишающую сирийский народ полноценной международной гуманитарной помощи.

Убеждены, что налаживание устойчивого гуманитарного снабжения во всех частях Сирии через легитимные механизмы во взаимодействии с правительством республики позволит оказать помощь всем нуждающимся.



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