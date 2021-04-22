22.04.2021 (05:30)

Ульяновские десантники в ходе учения провели оборонительный бой, уничтожив условного противника на всех рубежах

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения с десантно-штурмовым батальоном Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ и приданными средствами усиления (зенитными ракетными, противотанковыми, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями, а также подразделениями РЭБ, БЛА, технического, тылового и медицинского обеспечения) проведено тактическое учение, в рамках которого гвардейцы-десантники при поддержке минометной артиллерии сдерживали все попытки условных незаконных вооруженных формирований проникнуть вглубь обороны.

Уничтожение «противника» на подступах к позициям выполнялось огнем из штатного стрелкового вооружения (автоматы АК-74М, пулеметы «Печенег»), а также 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд», автоматических гранатометов АГС-30, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» при поддержке минометной батареи 82-мм минометов.

В течение дня военнослужащие отрабатывали комплексное поражение целей на различных дистанциях. Подвижным отрядом заграждений заминированы наиболее опасные направления. От ударов воздушного противника подразделения прикрывали расчеты ПЗРК «Игла».

Огневое поражение условного противника осуществлялось на всех этапах оборонительного боя.

Подводя итоги учения, командир Ульяновского отдельного десантно-штурмового соединения гвардии полковник Владимир Селиверстов отметил, что подразделения соединения выполнили все поставленные задачи, получив высокую оценку.

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