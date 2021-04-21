21.04.2021 (21:30)

Корабли Северного флота отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

В рамках межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое проходит на Северном флоте под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, корабельная поисково-ударная группа отработала серию противолодочных задач в ближней морской зоне.

Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга» во взаимодействии с самолётом Ил-38 и вертолётом Ка-27ПЛ противолодочной авиации Северного флота осуществили поиск и слежение за подводным противником в Баренцевом море. Им противодействовала дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил.

Моряки-противолодочники отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков противолодочной авиации, которые выполнили постановку барьеров из гидроакустических буёв в морских полигонах боевой подготовки флота. Экипажи противолодочных кораблей также отработали совместное маневрирование, уклонение от торпедной атаки и условное применение оружия по подводному противнику.

На прошлой неделе в том же составе корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил провела учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в рамках контрольной проверки боевой подготовки за зимний период обучения.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос», стоящие на вооружении Кольской флотилии разнородных сил, предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах. Оснащены артиллерийскими комплексами АК-176М и АК-630М, противолодочным оружием - реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице