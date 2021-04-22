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22.04.2021 (04:30)

В Астраханской области расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ЗВО уничтожили наземные цели с марша

На полигоне Ашулук (Астраханская область) боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провели боевые стрельбы в движении.

Стрельба по наземным целям, имитирующим бронетехнику и живую силу противника, велась из 30-мм зенитных автоматов 2А38М со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту, а по воздушным беспилотным мишеням, летящим на малых высотах, — зенитными управляемыми ракетами с радиокомандным наведением и инфракрасным слежением. При этом скорость движения боевых машин на марше составляла до 10 км/ч.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , Южный военный округ , Ашулук , Боевая подготовка
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