22.04.2021 (04:00)

Спецназ ЦВО уничтожил условного противника в ходе учения в Сибири

С соединением специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках сдачи контрольной проверки проведено тактическое учение в Новосибирской области.

В ходе мероприятия разведка вскрыла базовый лагерь условной бандгруппы в лесистой местности. Военнослужащие подразделений специального назначения совершили многокилометровый марш в район выполнения специальных задач, где отработали уничтожение условного противника, а также выполнили задачи снайперского прикрытия отхода основных групп.

Помимо этого, военнослужащие отработали уничтожение групповых целей из гранатометов АГС-17 «Пламя», установленных на бронеавтомобилях «Тигр», с места и в движении, а также сдали нормативы по вождению боевых машин.

Тактическое учение проводились в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной техники.

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