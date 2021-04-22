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22.04.2021 (03:30)

Российские и таджикские военнослужащие уничтожили условных боевиков в ходе совместного учения в Таджикистане

Подразделения 201-й российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан уничтожили условное незаконное вооруженное формирование в ходе совместного тактического учения на полигонах Момирак и Самбули.

На огневом этапе учения танкисты и артиллеристы отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий для блокирования и уничтожения условного противника в горах при поддержке армейской авиации. Ведение огня осуществлялось по наземным целям на расстояниях от 100 до 5 тыс. метров, имитирующим группы боевиков.

Всего в тактическом учинении, которое проходит в период с 19 по 23 апреля под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, принимают участие более 3,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Таджикистан
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