22.04.2021 (03:00)

Корабли ТОФ провели совместные артиллерийские стрельбы по целям условного противника в Японском море

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения две тактические группы кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провели боевые упражнения в акватории Японского моря.

Корабельные ударные группы (КУГ), в которые вошли флагман ТОФ — ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий», в полигонах боевой подготовки совместно решали комплексные задачи по уничтожению артиллерийским огнём морских, воздушных и береговых целей.

В заливе Петра Великого КУГ провели учение по организации противовоздушной обороны отрядов и выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням. При этом управление действиями сил осуществлялось с главного командного пункта соединения.

Позднее в районе полигона на острове Желтухина экипажи кораблей успешно решили задачу по подавлению артиллерийским огнем береговых целей условного противника, скрытых рельефом местности.

Еще одна совместная стрельба проводилась по большому артиллерийскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль.

Фрегат «Маршал Шапошников» и корветы поражали цели огнем новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190, ГРКР «Варяг» вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130. Также для уничтожения макетов морских мин корабли применяли шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630.

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