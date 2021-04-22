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22.04.2021 (00:10)

Более 2 тыс. десантников Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ успешно сдают контрольную проверку за зимний период обучения

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ полным ходом идет контрольная проверка за зимний период обучения.

В ходе проверки личный состав демонстрирует свои профессиональные навыки и умения, которые приобрели в ходе зимнего периода обучения.

На полигоне Поливно на контрольных занятиях по огневой подготовке десантники выполнили контрольные упражнения стрельб из автоматов АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес» (для разведывательных подразделений), пулеметов ПКМ, гранатометов РПГ-7Д, реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель», а также из вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ и БМД-4М.

Кроме того, проведены контрольные занятия по инженерной и специальной подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, а также по вождению автомобильной и бронетанковой техники.

В пункте постоянной дислокации десантники сдают зачеты по военно-политической, физической и воздушно-десантной подготовке, а также на знание общевоинских уставов.

Оценивает подготовку личного состава Ульяновского соединения комплексная комиссия командования ВДВ, которая объективно оценит уровень боевой подготовки десантников, слаженность подразделений, состояние вооружения, военной и специальной техники, правильность хранения запасов различных материальных средств.

Всего к проверке привлечено более 2 тыс. военнослужащих соединения.

По результатам контрольной проверки за зимний период обучения будут определены основные задачи по совершенствованию боевой подготовки и повышению профессиональных навыков личного состава в летнем периоде обучения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Воздушно-десантная подготовка
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