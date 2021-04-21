21.04.2021 (18:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели третий этап состязаний среди специалистов ремонтников

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл третий этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения.

Участники конкурса на автодроме состязались в преодолении маршрута протяженностью три километра, который оборудован препятствиями, а также площадками для выполнения специальных работ, среди которых установка кран-стрелы и перемещение агрегата (моста) на точность.

Особенностью данного упражнения является стакан с водой поставленный на агрегат: необходимо поднять мост с помощью кран-стрелы, протащить его 20 метров и установить на подставку, при этом не расплескать воду и не уронить стакан. В случае проливания или опрокидывания стакана с водой судьи начисляли штрафное время.

По итогам третьего этапа состязаний среди специалистов ремонтников ОГРВ ПРРМ экипажам были присвоены баллы в общезачетную таблицу. Конкурс завершится после четвертого этапа.

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