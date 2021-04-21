21.04.2021 (17:50)
В Самаре прошла репетиция парада к 76-летию Победы с участием 2000 человек
Более 2 тыс. человек приняли участие в репетиции парада к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне на самарском аэродроме Кряж. Парадные расчеты были сформированы из военнослужащих более чем десяти воинских частей Центрального военного округа, представителей региональных отделений Росгвардии, ФСИН и МЧС России.
В ходе тренировки были отработаны синхронность и слаженность движений в парадном строю, а также ответ на приветствие командующего и принимающего парада.
Механизированная колонна была представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и зенитными ракетными системами С-400.
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