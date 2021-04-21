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21.04.2021 (17:40)

Воины-североморцы посмотрели послание Президента России Федеральному собранию

Просмотр ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию был организован сегодня на Северном флоте. Офицеры, мичманы и прапорщики, а также младший командный и рядовой состав, не задействованный в мероприятиях боевой подготовки, свободные от дежурств и вахты, имели возможность посмотреть трансляцию в прямом эфире телеканала «Россия-1».

На флагмане Северного флота, тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», просмотр был организован в кают-компании офицеров и столовой команды по телевизору. Для экипажа ракетного крейсера «Маршал Устинов» в столовой команды была развёрнута система видеопроецирования на экран, а в сухопутных и береговых частях, подразделениях армии ВВС и ПВО послание Президента РФ смотрели в клубах и комнатах отдыха ротных помещений.

С посланием Президента также были ознакомлены военнослужащие отдалённых гарнизонов Крайнего Севера и те, кто проходит службу на островах Северного Ледовитого океана, арктических военных базах «Северный клевер» и «Арктический трилистник».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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