21.04.2021 (17:30)
В Карелии пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт условного противника
В Республике Карелия экипажи бомбардировочного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения бомбовыми ударами уничтожили передвижной командный пункт.
Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 перебазировались из Воронежской области на оперативный аэродром в Карелии, преодолев более полторы тысячи километров.
Они отработали авианалёты с различных направлений и точечный сброс авиационных бомб по наземным целям, которые имитировали передвижной командный пункт и механизированные колонны противника.
Кроме того, летчики истребителей Су-35С истребительного авиаполка на сверхзвуковых скоростях провели воздушные бои, а также отработали перехват высотных скоростных целей.
Всего в мероприятии было задействовано более 20 воздушных судов, около 80 человек из числа летного и инженерного состава.