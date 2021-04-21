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21.04.2021 (17:30)

В Карелии пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт условного противника

В Республике Карелия экипажи бомбардировочного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки за зимний период обучения бомбовыми ударами уничтожили передвижной командный пункт.

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 перебазировались из Воронежской области на оперативный аэродром в Карелии, преодолев более полторы тысячи километров.

Они отработали авианалёты с различных направлений и точечный сброс авиационных бомб по наземным целям, которые имитировали передвижной командный пункт и механизированные колонны противника.

Кроме того, летчики истребителей Су-35С истребительного авиаполка на сверхзвуковых скоростях провели воздушные бои, а также отработали перехват высотных скоростных целей.

Всего в мероприятии было задействовано более 20 воздушных судов, около 80 человек из числа летного и инженерного состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Истребительная авиация
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