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21.04.2021 (17:00)

В Санкт-Петербурге состоялась первая отправка призывников в войска

В Санкт-Петербурге прошла торжественная отправка призывников к местам прохождения военной службы. Со сборного пункта военного комиссариата города Санкт-Петербурга отправилось более 20 юношей в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО).

На сборном пункте новобранцы сдали экспресс-тесты, подтвердившие их здоровье, прошли все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопическое исследование, профессиональный отбор. Они получили военные билеты, персональные электронные карты, армейские несессеры, телефонные сим-карты и переоделись в военную форму одежды.

Выступая перед собравшимися, военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский отметил, что «все молодые люди в ходе прохождения военной комиссии проявили большое желание проходить службу в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Весной из Санкт-Петербурга планируется отправить для прохождения военной службы около трех тысяч призывников, а призывные комиссии пройдут более 20 тысяч граждан.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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