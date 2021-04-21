21.04.2021 (16:50)

Первые новобранцы пополнили состав общевойсковой армии ЗВО в Ленинградской области

Первые команды новобранцев прибыли для прохождения военной службы в артиллерийскую бригаду общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированную в Ленинградской области.

Юноши, призванные на военную службу в ходе текущей кампании, поступили из военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Каждый военнослужащий был обеспечен антибактериальными гелями для обработки рук, медицинскими масками и перчатками.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций всем новобранцам предстоит выдержать двухнедельную изоляцию. Казармы, где будут жить вновь прибывшие военнослужащие, оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха.

Также были подготовлены пункты барьерного контроля с бесконтактными термометрами и места приёма пищи. Блюда в казармы будут доставляться напрямую из столовой. Предусмотрено зонирование и дистанцирование личного состава, а также регулярная дезинфекция помещений.

Офицеры и военнослужащие по контракту, работающие с молодым пополнением, вакцинированы от коронавирусной инфекции или имеют антитела к COVID-19.

Планируется, что в соединения и воинские части общевойсковой армии Западного военного округа в Ленинградской области в течение весенней призывной кампании прибудет более 1,5 тыс. новобранцев.

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