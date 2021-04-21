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21.04.2021 (16:40)

В Московской области салютный дивизион ЗВО произвел свыше 100 артиллерийских залпов в рамках подготовки к 9 мая

В Подмосковье военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина, произвели свыше 100 артиллерийских залпов в период подготовки к праздничным мероприятиям 9 мая.

Также в рамках тренировок военнослужащие салютного дивизиона отработали запуск фейерверка в виде цвета Государственного Флага Российской Федерации.

Дивизион укомплектован 72 салютными установками 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия и делать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Легендарные 76-мм орудия ЗИС-3 образца 1942 г. в День 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне произведут несколько десятков праздничных залпов в Москве.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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