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21.04.2021 (16:30)

Сапёры общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области провели разминирование в условиях применения условным противником химического оружия

Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа провели разминирование заданного района в условиях применения условным противником химического оружия на полигоне «Криница» Воронежской области.

В рамках контрольной проверки сапёры совершали инженерную разведку по пути следования военной техники в позиционный район. Военнослужащие производили разминирование при помощи переносных индукционных миноискателей ИМП-С2, миноискателей глубинных МГ-1И и переносных искателей проводных линий ПИПЛ.

Во время разминирования сапёры отразили атаку условной диверсионной-разведывательной группы условного противника и отработали действия в случае применения условного химического оружия в общевойсковых защитных комплектах. Также военнослужащие отработали разминирование комбинированного минного поля при помощи установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч».

Всего в учениях приняло участие свыше 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

           

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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