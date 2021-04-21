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21.04.2021 (16:10)

Расчеты зенитных ракетных систем и зенитных ракетно-пушечных комплексов отразили авиаудары условного противника

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» на учении в Саратовской области отразили авиаудары условного противника. Военнослужащие выполнили электронные пуски из» по высотным, низколетящим, маневрирующим и баллистическим мишеням, имитирующим истребители и крылатые ракеты.

Также личный состав отработал нормативы: по выходу военной техники из парковых зон в районы сосредоточения, по выполнению задач по предназначению и по управлению боевыми расчетами дивизионов в условиях массированного ракетно-авиационного удара противника.

Учение проводилось в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 300 военнослужащих. Было задействовано порядка 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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