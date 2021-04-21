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21.04.2021 (16:00)

Полевой сбор по тактической медицине с младшим и средним медперсоналом ВДВ стартовал в Рязанской области

На полигоне Дубровичи гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области стартовал полевой сбор по тактической медицине с младшим и средним медицинским персоналом Воздушно-десантных войск.

В программе сбора изучение порядка действий и объема оказания помощи в красной, желтой и зеленой зонах, обучение наложению жгутов и турникетов на скорость и технику, а также технике извлечения раненых в одиночку, в паре и с лентой.

На контрольном занятии будут отработаны действия по эвакуации раненого с поля боя, в ходе которого обучаемый должен будет, передвигаясь ползком из укрытия на расстояние 10 метров к условно раненому наложить жгут и оттащить его в безопасное место, периодически ведя огонь по условному противнику из автомата.

По итогам сбора будут пересмотрены нормативы по военно-медицинской подготовке (тактической медицине) для Воздушно-десантных войск.

В современных Вооруженных Силах курс тактической медицины актуален не только для разведывательных подразделений, но и для парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений, а также подразделений боевого, тылового и технического обеспечения.

Всего к сбору привлечено свыше 20 лучших специалистов младшего и среднего медперсонала соединений, воинских частей и учреждений ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военные сборы , Сборы
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