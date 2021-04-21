21.04.2021 (14:55)

В Сибири более трех тысяч военнослужащих соединений и подразделений ПВО вакцинировались от COVID-19



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Сибири более трех тысяч военнослужащих соединений и подразделений ПВО вакцинировались от COVID-19

В Сибири более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), а также гражданский персонал, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Им были введены первый и второй компоненты вакцины Гам-Ковид-Вак («Спутник V»).

В вакцинопрофилактике участвовали все категории военнослужащих и гражданский персонал. Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител. С военнослужащими и гражданским персоналом проводились предварительные беседы, в которых была доведена информация о COVID-19 и воздействии препарата Гам-Ковид-Вак на организм человека.

Прививки делались с письменного согласия вакцинируемых.

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