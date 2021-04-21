21.04.2021 (14:55)
В Сибири более трех тысяч военнослужащих соединений и подразделений ПВО вакцинировались от COVID-19
В Сибири более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), а также гражданский персонал, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Им были введены первый и второй компоненты вакцины Гам-Ковид-Вак («Спутник V»).
В вакцинопрофилактике участвовали все категории военнослужащих и гражданский персонал. Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител. С военнослужащими и гражданским персоналом проводились предварительные беседы, в которых была доведена информация о COVID-19 и воздействии препарата Гам-Ковид-Вак на организм человека.
Прививки делались с письменного согласия вакцинируемых.