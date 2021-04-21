Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.04.2021 (14:55)

В Сибири более трех тысяч военнослужащих соединений и подразделений ПВО вакцинировались от COVID-19

Фото Видео

В Сибири более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), а также гражданский персонал, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Им были введены первый и второй компоненты вакцины Гам-Ковид-Вак («Спутник V»).

В вакцинопрофилактике участвовали все категории военнослужащих и гражданский персонал. Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител. С военнослужащими и гражданским персоналом проводились предварительные беседы, в которых была доведена информация о COVID-19 и воздействии препарата Гам-Ковид-Вак на организм человека.

Прививки делались с письменного согласия вакцинируемых.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Свердловской области состоялась первая отправка призывников
Для новобранцев российской военной базы ЮВО в Абхазии зарезервировали более 1 тыс. доз вакцины от COVID-19
Военный комиссариат Сочи в рамках весеннего призыва граждан на военную службу отправил первую группу новобранцев в войска
Первые призывники из Москвы и области сдали тесты на COVID-19 и отправлены к местам прохождения военной службы

Метки:
Призывник
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false