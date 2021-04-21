Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.04.2021 (15:45)

С расчётами корабельных систем ПВО Балтийской военно-морской базы провели тренировку по противовоздушной обороне

С дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами и расчётами постов противовоздушной обороны Балтийского флота проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника.

Учебные задачи отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков Балтийской военно-морской базы — всего более десяти надводных кораблей.

В ходе учения расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей и корабельной артиллерией.

По замыслу учения средствами радионаблюдения был выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке.

Налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации и беспилотные летательные аппараты. После того как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов, а также из артиллерийских установок АК-630 и А-190.

Кроме того, во время тренировки была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования, способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота участвуют в стрельбах с использованием БЛА
В Тверской области в ходе учений лётчики истребителей МиГ-31БМ и Су-35С применили ракеты класса «воздух-воздух»
В Тамбовской области спецназ ЗВО совершил налет бронегруппы на колонну условного противника в ходе завершения тактико-специальных учений
Военные инженеры армейского корпуса в ходе контрольной проверки переправили бронетехнику по воде и обезвредили минные поля

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false