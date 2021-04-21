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21.04.2021 (15:30)

Свыше 500 воспитанников НВМУ в Санкт-Петербурге посмотрели послание Президента Федеральному собранию

Свыше 500 воспитанников Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге и профессорско-преподавательский состав учебного заведения посмотрели послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию. Просмотр был организован в учебных аудиториях и актовых залах училища.

«Нахимовцев во все времена отличало высокое чувство патриотизма, любви к Родине и Военно-Морскому Флоту. Сегодня воспитанники училища служат на всех флотах ВМФ России, оказывая пример в выполнении воинского долга», — отметил начальник училища вице-адмирал Алексей Максимчук.

Справочно:

Нахимовское военно-морское представляет собой общеобразовательное учреждение с военно-морской направленностью обучения, которое готовит воспитанников к поступлению в высшие военные, военно-морские, учебные заведения страны.

Училище располагает прекрасной учебно-материальной базой, высококвалифицированными кадрами персонала, педагогов, воспитателей и находится в историческом центре Санкт-Петербурга, у легендарного крейсера «Аврора», где воспитанники не только познают азы флотской жизни, но и приобщаются к славной истории и традициям отечественного флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище
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