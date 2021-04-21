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21.04.2021 (15:00)

Около 300 военнослужащих объединенного учебного центра ВМФ посмотрели послание Президента РФ Федеральному собранию

Почти 300 военнослужащих учебного центра подготовки экипажей надводных кораблей объединенного учебного центра ВМФ России в Санкт-Петербурге посмотрели послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию. Среди них были и члены экипажей строящихся для ВМФ России корветов «Резкий» и «Ретивый».

Экипаж корвета проекта 20380 «Резкий», строящегося на Амурском судостроительном заводе, сформирован на Тихоокеанском флоте, а экипаж корвета «Ретивый», строящегося на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, — на Черноморском флоте. Цикл подготовки экипажей занимает два месяца.

В соответствии с указаниями главкома ВМФ адмирала Николая Евменова акцент в подготовке экипажей сделан на приобретении личным составом устойчивых практических навыков, направленных в том числе на освоение современных образцов техники и вооружения, имеющих высокую степень автоматизации.

С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли. 

«Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году», — сообщил ранее главком ВМФ по итогам рабочего совещания по вопросам надводного кораблестроения в текущем году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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