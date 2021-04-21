21.04.2021 (15:15)

Военнослужащие и техника Уссурийского соединения ВДВ задействованы в тренировках парада к 76-летию Победы в Уссурийском гарнизоне

Свыше 200 военнослужащих и около 20 единиц вооружения, военной и специальной техники Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения задействованы в тренировках парада к 76-летию Победы в Уссурийском гарнизоне.

В составе парадных расчетов «крылатой гвардии» Приморья лучшие военнослужащие соединения, отличники боевой подготовки, награжденные государственными наградами и наградами Министерства обороны Российской Федерации.

Возглавляет парадные расчеты прославленного соединения его командир, кавалер ордена «За военные заслуги», гвардии полковник Александр Корнев.

В составе механизированной колонны по улицам Уссурийска проедут боевые машины десанта БМД-2К-АУ, 122-мм гаубицы Д-30, буксируемые автомобильным тягачом на базе автомобиля «Урал-4320» и 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9-1М «Нона».

Кроме того, батарея 122-мм гаубиц Д-30 с орудийными расчетами будет задействованы в праздничном артиллерийском салюте в составе сводного салютного дивизиона Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск.

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