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21.04.2021 (14:15)

В Свердловской области состоялась первая отправка призывников

В Свердловской области состоялась первая отправка в войска молодых людей, признанных годными для прохождения военной службы по призыву. Они будут исполнять свой воинский долг в одной из частей воздушно-космических сил Центрального военного округа (ЦВО).

На сборном пункте Свердловской области юноши прошли барьерную термометрию и обязательное тестирование на COVID-19. Также они были обеспечены вещевым имуществом по сезону и средствами защиты органов дыхания.

Транспорт, задействованный для перевозки молодого пополнения к месту прохождения службы, был продезинфицирован специалистами войск РХБ защиты ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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