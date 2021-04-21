21.04.2021 (14:15)
В Свердловской области состоялась первая отправка призывников
В Свердловской области состоялась первая отправка в войска молодых людей, признанных годными для прохождения военной службы по призыву. Они будут исполнять свой воинский долг в одной из частей воздушно-космических сил Центрального военного округа (ЦВО).
На сборном пункте Свердловской области юноши прошли барьерную термометрию и обязательное тестирование на COVID-19. Также они были обеспечены вещевым имуществом по сезону и средствами защиты органов дыхания.
Транспорт, задействованный для перевозки молодого пополнения к месту прохождения службы, был продезинфицирован специалистами войск РХБ защиты ЦВО.
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