21.04.2021 (14:45)

В Екатеринбурге прошла тренировка механизированной колонны к параду Победы

В Екатеринбурге прошла тренировка механизированной колонны военной техники, участвующей в День Победы в параде войск екатеринбургского гарнизона. Всего было задействовано более ста единиц боевой техники.

Возглавлял парадную колонну танк Т-34, командиром которого в 1945 году, во время боя за Манесов мост в Праге, был Иван Гончаренко.

Кроме легендарного танка в исторической группе парадного расчета была представлена и другая техника: бронеавтомобили БА-64, бронетранспортер БТР-152, фронтовые ГАЗ АА «полуторка» и военные мотоциклы МВ-650. Впервые в составе колонны на тренировке прошел восстановленный техническими специалистами Центрального военного округа (ЦВО) легкий бронетранспортер БТР-40.

Во главе всех остальных парадных групп были бронеавтомобили «Тигр». В строю прошли образцы вооружения войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ, радиотехнических войск, инженерно-саперных подразделений и службы горючего.

Группы артиллерии и ракетных войск были представлены самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», а также реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, впервые в параде будут участвовать стоящие на вооружение соединений и воинских частей ЦВО боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитные ракетные комплексы средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около двух с половиной тысяч человек, в том числе около полторы тысячи от Министерства обороны Российской Федерации. Также будет задействовано свыше ста единиц военной техники и более десяти летательных аппаратов.

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