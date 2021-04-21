21.04.2021 (13:30)

Железнодорожный состав акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» готов к отправке из Москвы

Железнодорожный состав акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» готов к отправке из Москвы. Старт военно-патриотической акции будет дан 25 апреля с Киевского вокзала. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня 2021 года в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи.

Поезд состоит из 17 тематических вагонов. Среди них — «Дорога памяти» — по аналогии с одноименным музейным комплексом. В нём размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войне. Тематический вагон «Современная армия» расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. Здесь расположены интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления.

На трёх платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооружённых сил РФ. Вагон «Победа над невидимым врагом», посвящённый борьбе с COVID-19 разделён на три части: «красная зона», где для всех желающих будет осуществляться наглядный показ палаты для ковидного пациента; «демонстрационная зона» - здесь можно увидеть ролики и презентации о победе военных медиков над новой коронавирусной инфекцией и «телемедицинская зона». В ней посредством телемедицинского комплекса с диагностическим оборудованием будут производиться консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург) на остановках эшелона. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции.

Кроме того, концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов выступят с концертами. Они будут проходить на специально оборудованной платформе-сцене перед жителями российских городов.

Состав посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Всего — более 50 населенный пунктов. В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов, и все желающие смогут ознакомиться с экспозицией.

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