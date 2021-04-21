21.04.2021 (14:30)

Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота участвуют в стрельбах

Артиллерийские подразделения армейского корпуса Балтийского флота отрабатывают задачи по уничтожению целей на максимальной дистанции при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В ходе стрельб используются комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан». С их помощью осуществляется разведка целей и передача координат в режиме реального времени на пункты управления огнем. Помимо выдачи целеуказаний расчёты беспилотников фиксируют отклонение снарядов и производят корректировку огня. В результате применения БЛА существенно повышается точность поражения заданных целей на максимальных дистанциях.

В летнем периоде обучения общая продолжительность тренировок по стрельбе и управлению огнем среди артиллеристских подразделений соединения составит более полутора тысячи учебных часов. Треть из них пройдет в темное время суток.

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