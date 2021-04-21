21.04.2021 (14:00)

В Тверской области в ходе учений лётчики истребителей МиГ-31БМ и Су-35С применили ракеты класса «воздух-воздух»

В Тверской области экипажи оперативно-тактической авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) отработали ведение воздушных боёв. В ходе лётно-тактического учения были применены авиационные средства поражения.

На авиационном полигоне лётчики истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31БМ и сверхзвуковых истребителей поколения 4++ Су-35С произвели обнаружение, захват и уничтожение высотных целей. В качестве мишеней выступили светящиеся авиационные многофакельные бомбы САБ-250-200 и учебные парашютные тепловые бомбы М6, которые в пассивном радиолокационном и тепловом режимах имитируют летательные аппараты противника.

Учебно-боевые полёты экипажей истребительной авиации на протяжении недели прошли в течение трех лётных смен.

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