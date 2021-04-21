21.04.2021 (13:45)
Подразделения охраны Тагильского ракетного соединения РВСН в ходе учения обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов
В рамках контрольной проверки военнослужащие Тагильского ракетного соединения РВСН в ходе учения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.
По замыслу поступившей вводной, условные диверсанты провели минирование маршрутов движения военной и специальной техники РВСН. Для решения поступившей вводной были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.
На полевых позициях применялись беспилотные летательные аппараты для разведки маршрутов движения подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и обнаружения диверсионных групп.
ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы.