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21.04.2021 (10:45)

Экипажи РК «Татарстан» и РКА «Ступинец» Каспийской флотилии уничтожили десантные катера и авиацию условного противника

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения экипажи ракетного корабля «Татарстан» и ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии отрабатывают учебно-боевые задачи по предназначению в составе корабельной тактической группы.

На первом этапе зачётного тактического учения экипажи успешно провели артиллерийские и противовоздушные стрельбы в морских полигонах Каспийского моря. Корабельные расчёты уничтожили десантные катера и авиацию условного противника из штатных зенитно-артиллерийских комплексов и установок ЗРАК «Палаш» («Пальма»), 76-мм АУ АК-176М, 100-мм АУ А-190 «Универсал», 30-мм ЗАК «Дуэт» (АК 630-М2).

Также корабельная тактическая группа флотилии выполнила задачи по маневрированию кораблей и сближению с морской целью на установленную дистанцию, уничтожение морской цели, противоминной, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде.

На заключительном этапе учения моряки-каспийцы отработают тактику ведения учебного морского боя, элементы совместного плавания, боевого маневрирования и выхода из боя в составе тактической группы. Кроме того, экипажи КФл проведут поиск и уничтожение кораблей условного противника ракетным ударом, используя данные собственных средств наблюдения и обнаружения.

Всего в мероприятиях контрольной проверки принимают участие более 300 моряков флотилии, задействовано порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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