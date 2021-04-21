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21.04.2021 (12:30)

Шеф-повары ресторанов Ростова-на-Дону проведут для военнослужащих ЮВО мастер-класс на «Полевой кухне»

В Ростовской области на базе соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) стартовал окружной этап конкурса по полевой выучке «Полевая кухня» Армейских международных игр 2021 года.

Впервые для военных специалистов шеф-повара ресторанных сетей Ростова-на-Дону проведут мастер-класс для повышения мастерства кулинарного искусства.

На конкурсе специалисты продовольственной службы ЮВО продемонстрируют профессиональное мастерство при приготовлении утвержденного меню, жюри конкурса оценит не только технику приготовления, но и вкусовые и эстетические качества блюд.

Мастера кулинарного дела приготовят более 10 традиционных блюд национальных кухонь народов Кавказа и России, в том числе Дона и Кубани.

Конкурсанты в полевых условиях приготовят солянку мясную сборную, биточки из рыбы с запеченным взбитым белком с рисом и овощами под голландским соусом, тёплую закуску – индейку с яблоками и черносливом, салат из цветной капусты с говядиной, кисель лимонный.

Начальники продовольственной службы приготовят рассольник «Ленинградский» и гречку с мясом, военные пекари выпекут хлеб и хлебобулочные изделия на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04, а для приготовления блюд применят полевые плиты ПП-40 и переносные кухни для малых команд МК-20.

Кроме приготовления пищи военнослужащие ЮВО также выполнят упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ на полигоне и в тире соединения.

Всего в конкурсе принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных образовательных учреждениях Минобороны России. Представлены команды общевойсковых объединений, Черноморского флота, Каспийской флотилии, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск, соединений материально технического обеспечения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Полевая кухня
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