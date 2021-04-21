21.04.2021 (11:30)
Морские пехотинцы Каспийской флотилии готовятся к генеральной репетиции парада Победы в городе-герое Волгограде
В городе-герое Волгограде военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО), принимающие участие в торжественных мероприятиях в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводят подготовку к параду Победы совместно с парадными расчётами Волгоградского гарнизона.
На базе мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии ЮВО военнослужащие морской пехоты в составе парадной коробки, включающей около 100 человек, репетируют исполнение строевой песни, приветствие старшего начальника и троекратное «Ура».
Накануне прибытия в Волгоград весь личный состав парадного расчета флотилии прошел вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.
Всего на территории ЮВО будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.
В составе механизированных колонн в 10 городах задействовано порядка 500 единиц современных и исторических образцов техники.