21.04.2021 (10:30)

Для новобранцев российской военной базы ЮВО в Абхазии зарезервировали более 1 тыс. доз вакцины от COVID-19

Более 1 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 зарезервировано в медицинском пункте российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии для новобранцев весеннего призыва.

Все призывники, которые прибудут на российскую военную базу в рамках весеннего призыва, смогут пройти вакцинацию.

При проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Сборные и призывные пункты обеспечены медицинским имуществом, необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих в пути следования воинских команд и в воинских частях после их прибытия к месту прохождения военной службы.

Справочно:

Ранее командующим войсками ЮВО генералом армии Александром Дворниковым было принято решение нарастить темпы вакцинации во всех военных гарнизонах ЮВО.

В этих целях в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Также на территории округа развернуто более 40 прививочных постов, сформировано более 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные. Данное количество обеспечивает ежедневную вакцинацию свыше 2 тыс. человек как на базе военных медицинских учреждений, так и в полевых условиях.

На сегодняшний день на территории ЮВО завершили вакцинацию более 76 тыс. военнослужащих. К прививочной кампании привлечено более 50 тыс. специалистов гражданского персонала воинских частей и учреждений ЮВО, а также более 120 тыс. членов семей военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице