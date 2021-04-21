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21.04.2021 (10:00)

В Северной Осетии стартовал конкурс «Дорожный патруль» среди автоинспекторов ЮВО

Военные автоинспекторы Южного военного округа (ЮВО) приступили к региональному этапу конкурса полевой выучки «Дорожный патруль» во Владикавказе.

На полигоне Шалхи и на базе 116-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) (территориальной) инспекторы ВАИ ЮВО продемонстрируют своё мастерство и навыки экстремального вождения, стрельбы из пистолета Макарова ПМ и автомата Калашникова АК-74 по появляющимся мишеням, окажут первую медицинскую помощь и проведут тушение пожара, возникшего в результате условного ДТП.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие территориальных военных автоинспекций из Ростова-на-Дону, Камышина, Майкопа, Сочи, Прохладного, Владикавказа, Ставрополя, Грозного, Симферополя и Цхинвала. Состязания военнослужащие будут проходить на новых патрульных автомобилях «Лада-Веста».

По итогам регионального этапа конкурса будет определен состав команды, которая в начале июня примет участие на всеармейских соревнованиях «Дорожный патруль».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Дорожный патруль
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