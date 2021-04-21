21.04.2021 (12:00)

В Исламабаде состоялась первая планирующая конференция российско-пакистанского учения «Дружба-2021»

В Исламабаде состоялась первая планирующая конференция представителей вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по вопросам подготовки и проведения шестого совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2021».

Представители делегаций двух стран обсудили замысел, цели и задачи учения, состав сил и средств, договорились о времени и месте его проведения.

Учение «Дружба-2021» пройдет в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае.

Военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, в ходе контртеррористической операции, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий для обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях широкого применения противником самодельных взрывных устройств.

В учении планируется задействовать около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международного военного сотрудничества и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение проводится с 2016 года. На полигоне Молькино в Краснодарском крае «Дружба» состоится во второй раз, ранее учение на полигоне было организовано в 2019 году.

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