21.04.2021 (13:00)

Совместное российско-алжирское тактическое учение пройдет в Северной Осетии

В Алжире прошла первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-алжирского тактического учения.

Представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и Алжирской национальной народной армии определили место, срок, тему и количество участников.

В ходе конференции согласовывались сценарий учения, организация материально-технического обеспечения, в том числе порядок размещения и питания личного состава.

Тематикой учения станут тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Учение состоится в сентябре текущего года на полигоне Тарское в Северной Осетии.

В учении планируется задействовать около 80 военнослужащих ЮВО мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана и Пакистана.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международного военного сотрудничества и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице