21.04.2021 (09:30)

Военный комиссариат Сочи в рамках весеннего призыва граждан на военную службу отправил первую группу новобранцев в войска

Военный комиссариат Сочи в рамках весеннего призыва граждан на военную службу отправил первую группу новобранцев в войска.

Первая группа из 20 человек отправилась в Воздушно-десантные, железнодорожные войска и Воздушно-космические силы России.

Проводы призывников состоялись на сборном пункте военкомата города-курорта. С напутственным словом перед призывниками выступили представители городской администрации, ветеранских организаций, казачества и Юнармии.

Молодые люди направились к местам службы в составе призывных команд автомобильным и железнодорожным транспортом. В пути команды новобранцев сопровождают представители воинских частей и военная полиция.

Всего в рамках весеннего призыва из сочинского военного комиссариата планируется направить в ВС около 400 человек. Из них более половины пополнят Сухопутные войска ВС РФ.

При проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Сборные и призывные пункты обеспечены медицинским имуществом, необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Сборный пункт военного комиссариата Сочи полностью обеспечен тест-системами для выявления коронавирусной инфекции и проведения экспресс-тестирования призывников и представителей воинских частей, назначенных для сопровождения воинских команд.

По прибытии в воинские части новобранцы смогут вакцинироваться от COVID-19. Для этой цели в медицинском пункте российской военной базы ЮВО в Абхазии для новобранцев весеннего призыва зарезервировано более 1 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Также приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих в пути следования воинских команд и в воинских частях после их прибытия к месту прохождения военной службы.

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