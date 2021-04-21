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21.04.2021 (09:15)

Более 2 тыс. военнослужащих ЮВО в Абхазии выполнили контрольные стрельбы на берегу Черного моря

В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили упражнения контрольных стрельб на берегу Черного моря.

Личный состав выполнил комплекс упражнений из автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, орудий БТР-82АМ и другого штатного вооружения. Также военнослужащие сдали нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

К мероприятиям на полигонах Гудаута и Нагвалоу привлечено более 2 тыс. военнослужащих разнородных подразделений соединения, а также задействовано свыше 500 единиц современной военной техники, в т.ч. новейшие танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация».

К концу недели специальная комиссия выставит оценки подразделениям и военной базе в целом, а также будет определен уровень подготовки военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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