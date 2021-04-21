21.04.2021 (11:00)

В ЮВО стартовал конкурс военных кинологов «Верный друг»

В горном мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Карачаево-Черкесии, стартовал окружной этап всеармейского конкурса «Верный друг», в ходе которого кинологи со своими питомцами на время преодолеют трассу «дог-биатлона», полосу препятствий, продемонстрируют навыки служебной выучки.

В состязаниях принимают участие около 30 вожатых со служебными собаками из 49-й и 8-й общевойсковых объединений, 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. Служебные собаки представлены породами: бельгийская, немецкая, восточно-европейская и средне-азиатская овчарка.

Участники в составе шести сборных команд прибыли из воинских частей Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Адыгеи, Крыма, а также Карачаево-Черкесии.

На полосе препятствий протяжённостью 300 метров собака по команде кинолога должна преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп, бум и переползти под низко натянутой сеткой.

трехкилометровый маршрут «дог-биатлона» вожатые пройдут с мелкокалиберной винтовкой, из которой будут вести огонь на двух рубежах в положении лёжа и стоя.

Завершающей частью станет задержание «нарушителя», его досмотр и конвоирование с последующей защитой от нападения.

Лучшие специалисты служебного собаководства со своими питомцами представят ЮВО на всеармейских соревнованиях, которые пройдут в конце июня на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ, расположенном в Дмитровском районе Московской области.

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