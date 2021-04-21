21.04.2021 (08:45)

В Центральном военном округе впервые проходит турнир по «Русскому силомеру»

В частях и соединениях ЦВО впервые проходит турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер», посвящённый 800-летию со дня рождения покровителя Сухопутных Войск РФ святого благоверного князя Александра Невского.

Организаторами соревнований выступили отделение по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО и Екатеринбургская епархия.

В отборочном этапе приняло участие около 10 тысяч военнослужащих.

"В турнире может принять участие любой желающий вне зависимости от уровня спортивной подготовки. Система «Русский силомер» состоит из различных упражнений, которые можно выбрать по своим способностям. Самое простое упражнение - вис на турнике и сгибание ног в коленях, далее по степени сложности идёт перехват руками грифа турника, подтягивание", – всего 11 упражнений, - пояснил помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления ЦВО протоиерей Андрей Канев.

Перед спортивным состязанием помощники командиров частей по работе с верующими военнослужащими и священнослужители-добровольцы провели беседы об Александре Невском.

Третий этап соревнований запланирован на 15 мая и приурочен к дню рождения Александра Невского, который отмечается 13 мая. В ходе финала определится самое сильное соединение и самый сильный военнослужащий ЦВО.

«Русский силомер» - спортивное многоборье, включающее в себя 11 упражнений на турнике разной степени сложности, за выполнение которых в течение одной минуты присваивается определенное количество баллов. Оно проводится с целью мотивировать военнослужащих к достижению результатов в развитии физической силы.

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