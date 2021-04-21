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21.04.2021 (08:30)

Артисты ансамбля ВВО «Селенга» дали концерт, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие ансамбля общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, провели концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Данный концерт прошел в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!».

Военные артисты создали праздничную атмосферу, исполнив известные песни, в частности, «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «День Победы». Также гостям концерта были представлены различные танцевальные номера.

 Кроме этого, для гостей акции военнослужащие объединения провели выставку образцов оружия и обмундирования времен Великой Отечественной войны. Экспонаты были предоставлены музеем Боевой Славы общевойскового объединения и поисковым отрядом «Рысь».

В данном мероприятии приняли участие более 200 юных патриотов Кабанского района Республики Бурятия, среди которых юнармейцы, кадеты и учащиеся средних образовательных школ.

Следующим этапом проведения акции «Помним! Чтим! Гордимся!» станет проведение концертов в Кяхтинском, Заиграевском и Иволгинском районах Республики Бурятия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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