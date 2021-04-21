21.04.2021 (08:15)
Экипажи армейской авиации ВВО проведут летно-тактические учения в Забайкалье
Летно-тактическое учение с участием экипажей ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» авиачасти армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) пройдет в Забайкальском крае.
В ходе учения экипажи вертолетов Ми-24 отработают пилотирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, а также выполнят элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.
Летчики транспортных вертолетов Ми-8амтш выполнят посадку на неподготовленные площадки, а также отработают высадку тактического десанта, и эвакуацию условно раненых военнослужащих.
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