21.04.2021 (08:15)

Экипажи армейской авиации ВВО проведут летно-тактические учения в Забайкалье

Летно-тактическое учение с участием экипажей ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» авиачасти армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) пройдет в Забайкальском крае.

В ходе учения экипажи вертолетов Ми-24 отработают пилотирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, а также выполнят элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.

Летчики транспортных вертолетов Ми-8амтш выполнят посадку на неподготовленные площадки, а также отработают высадку тактического десанта, и эвакуацию условно раненых военнослужащих.

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