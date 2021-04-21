Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.04.2021 (08:15)

Экипажи армейской авиации ВВО проведут летно-тактические учения в Забайкалье

Летно-тактическое учение с участием экипажей ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» авиачасти армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) пройдет в Забайкальском крае.

В ходе учения экипажи вертолетов Ми-24 отработают пилотирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, а также выполнят элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.

Летчики транспортных вертолетов Ми-8амтш выполнят посадку на неподготовленные площадки, а также отработают высадку тактического десанта, и эвакуацию условно раненых военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Впервые в Параде Победы в Хабаровске будет участвовать колонна военной техники войск ВВО в арктическом камуфляже
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 102 Днём рождения
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря
В Забайкалье стартовал окружной этап конкурса «Воин мира» среди военнослужащих ВВО

Метки:
Восточный военный округ , Авиация , Армейская авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false