21.04.2021 (08:00)
Около 500 танкистов ВВО подтвердили свой профессионализм на полигоне в Бурятии
В Республике Бурятия на полигоне «Бурдуны» военнослужащие танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) сдали контрольную проверку за зимний период обучения.
Каждый военнослужащий должен был продемонстрировать навыки, отработанные в ходе занятий и полевых учений зимой.
Танкисты провели боевые стрельбы штатным снарядом из 125-мм пушек танков Т-72Б3 по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия и расчеты РПГ условного противника, на расстоянии от 1600 до 2000 метров.
Кроме того, танкисты ВВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.
В боевых стрельбах было задействовано около 500 танкистов и свыше 100 единиц вооружения и военной техники соединения ВВО.
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