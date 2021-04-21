21.04.2021 (07:45)

В филиале «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО проводятся мероприятия по благоустройству территорий

В апреле на объектах военной и социальной инфраструктуры Министерства Обороны Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО, проведены масштабные субботники.

Так, в ходе уже проведенных мероприятий, общая площадь убранной территории составила более 870 000 м2, было вывезено более 700 м3 мусора, организована уборка территории в более 350 военных городках.

Для эффективной работы заранее согласованы места для утилизации отходов, сформирован запас перчаток, мешков для сбора мусора, а также подготовлен весь необходимый инвентарь.

Необходимо также подчеркнуть, что проведение субботников — это не просто масштабная акция, данные мероприятия являются многолетней традицией, которая объединяет различные трудовые коллективы, общественные организации и жителей регионов.

Интенсивная работа длится на протяжении всего апреля. Чтобы уже к началу майских праздников на каждом объекте военной и социальной инфраструктуры, территория была облагорожена.

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