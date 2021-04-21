21.04.2021 (07:30)
Более 2 тысяч военнослужащих ВВО на полигонах в Бурятии сдают экзамен за зимний период обучения
На полигонах в Республике Бурятия в рамках контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) выполняют упражнения контрольных стрельб из танков Т-72Б3, БМП-2, а также гранатометов и стрелкового оружия.
Вместе с личным составом экзамен на профессионализм держат командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов. Офицеры выполняют контрольные упражнения по тактической и огневой подготовкам, сдают практическое вождение боевых машин.
Танкисты и мотострелки поражают мишени, имитирующие бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника.
На занятиях по вождению экипажи преодолевают препятствия и выполняют упражнения по погрузке боевой техники на железнодорожные платформы.
Мотострелки также выполняют нормативы по метанию гранат, совершают марш-броски с полной выкладкой.
В зимнем периоде обучения личным составом мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений выполнено около 500 нормативов по тактической и огневой подготовкам в ходе проведения боевых стрельб и тактических учений различного уровня.
К мероприятиям контрольной проверки привлечено более 2 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной техники.
Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО проводится под руководством командующего армии Восточного военного округа генерал-майора Валерия Солодчука. Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля.